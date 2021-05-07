Смена руководства в «Нафтогазе» произошла в соответствии с законодательством Украины, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль 7 мая, передаёт «Укринформ»

«Хочу сказать, что по закону и в соответствии со всеми законными процедурами произошла ротация в руководстве «Нафтогаза». Все видели отчетность, все видели, что это было решение украинского правительства. Конечно, это украинское правительство приняло решение согласно украинскому законодательству», — заявил Шмыгаль. Блинкен раскритиковал Украину за смену главы «Нафтогаза» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, этот вопрос поднимался и на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«В разговоре с господином Блинкеном мы касались вообще вопроса проведения реформ в Украине, целого ряда. Корпоративная — среди них, это важный момент развития нашего государства», — отметил он.

Ранее Блинкен в интервью программе «Факты» на ICTV раскритиковал правительство Украины за смену руководства «Нафтогаза».

«На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред международному имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и, надеюсь, будет двигаться вперед в части корпоративного управления "Нафтогазом" и другими государственными компаниями, чтобы такое управление было прозрачным, независимым и служило интересам украинцев», — заявил Блинкен.

Глава наблюдательного совета «Нафтогаза» Андрей Коболев был уволен с занимаемой должности 29 апреля. До этого — 28 апреля — Кабмин признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании, а также прекратил всех членов набсовета с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.