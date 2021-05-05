В среду, 5 мая, военнослужащие 128-й бригады ВСУ под руководством полковника Олега Гончарука обстреляли населённые пункты Саханка, Безыменное и Коминтерново. От снайперского огня погиб боец Народной милиции ДНР, сообщила пресс-служба ведомства

В сообщении указывалось, что украинские военные обстреляли Саханку из 120-мм и 82-мм миномётов. Всего по Саханке и Безыменному было выпущено тридцать мин.

«Кроме того, противник с позиций расположенных вблизи н.п. Водяное открыл снайперский огонь по направлению района н.п. Коминтерново. С прискорбием сообщаем, что в результате снайперского огня погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего», — сообщил военный корреспондент УНМ ДНР Павел Фоменко.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об артиллерийском обстреле ВСУ окраин Донецка. При этом, по словам представительства ДНР, «попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК».