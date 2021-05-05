Государственный научный центр «Вектор» заявил, что клинические испытания трехкратного введения вакцины «ЭпиВакКорона» на животных подтвердили эффект увеличения продолжительности иммунитета

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков, прежде всего это касается приматов.

Об том он написал в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram заведующий отделом Рыжиков сообщил, что для тестов также использовали хомяков и морских свинок. При этом, по его словам, состав вакцины в ходе испытаний не меняли. Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что в Белоруссии приступили к серийному производству другой российской вакцины — «Спутник V».

«Предприятиям, которые определены для производства, дано задание создать мощности на 500 тысяч комплектов в месяц. Это небольшое количество, но этого хватает, чтобы решить проблему. С 30 апреля мы должны начать серийное производство», — заявил накануне посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Всего в России создали три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».