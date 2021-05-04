В мае самым напряженным в плане самочувствия и здоровья будет период с 23 по 29 число. Об этом сообщил астролог Влад Росс, передает 4 мая glavred.info

Ретроградный Плутон: астролог рассказала, что грозит миру и как спастись © ССО, pixabay

По его словам, особенную осторожность стоит соблюдать людям, которые страдают болезнями печени.

«Из-за напряженных аспектов Нептуна в 20-х числах повысятся риски аллергических реакций, особенно 22-23 и 27 мая», — заверил также астролог.

Ранее Влад Росс составил прогноз на весь май и предупредил, что 4 мая и в конце месяца — с 26 по 28-е число, не стоит покупать что-то важное.