По его словам, в конце месяца украинцам грозят опасности, поэтому не стоит перетруждаться и рисковать здоровьем, в частности, делать плановые операции. Он добавил, что возможен скачок давления, есть угроза обострения хронических заболеваний.
По его словам, особенную осторожность стоит соблюдать людям, которые страдают болезнями печени.
«Из-за напряженных аспектов Нептуна в 20-х числах повысятся риски аллергических реакций, особенно 22-23 и 27 мая», — заверил также астролог.
Ранее Влад Росс составил прогноз на весь май и предупредил, что 4 мая и в конце месяца — с 26 по 28-е число, не стоит покупать что-то важное.