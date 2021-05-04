Виктория Нуланд, которую считают одним из главных специалистов по России среди американских дипломатов, приступила к обязанностям замгоссекретаря по политическим вопросам. Об этом свидетельствует ежедневное расписание госдепартамента

Виктория Нуланд стала заместителем госсекретаря США © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Согласно релизу, 4-6 мая Нуланд посетит Великобританию и Украину вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Нуланд, которой 59 лет, в прошлом занимала пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии — главного чиновника в госдепе по России и странам бывшего СССР. В частности, она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и предлагала митингующим печенье и хлеб. В мае 2019 года Нуланд выступила за ужесточение антироссийских санкций. Вскоре после этого она попала в черный список, составленный в ответ на санкции США, ей отказали в российской визе.

В январе президент США Джо Байден предложил назначить Нуланд заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Американский лидер отметил, что она работала при пяти президентах США и девяти госсекретарях и «обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов».