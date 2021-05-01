Что касается эффективности одного и другого подхода, это вопрос для интерпретации, однако надо иметь в виду, что американцы всегда играют вдолгую и меньше уделяют внимания тактике, отметил эксперт.
«Другими словами, они всё время перед собою ставят задачу победить в войне, а не выиграть каждую конкретную битву. В результате они проигрывают много битв, на что не обращают внимания, имея в виду главную цель. Многие страны работают по-другому и видят задачу в выигрыше битв одну за другой. И, как правило, проигрывают войны, в конце концов», — констатировал Злобин.
Поэтому, если говорить о том, как должна реагировать Россия, то она должна реагировать исходя не из того, что делают или не делают американцы, не из того, что они предлагают, а исходя их своих национальных интересов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.