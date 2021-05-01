Американские элиты считают, что с теми или иными странами нужно дружить, сотрудничать и враждовать следует по конкретным проблемам, которые интересуют США. В России же предпочитают делить страны на враждебные и дружественные. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: Россия не должна позволять себя деглобализировать © РИА Новости, Нина Зотина

«Другими словами, они всё время перед собою ставят задачу победить в войне, а не выиграть каждую конкретную битву. В результате они проигрывают много битв, на что не обращают внимания, имея в виду главную цель. Многие страны работают по-другому и видят задачу в выигрыше битв одну за другой. И, как правило, проигрывают войны, в конце концов», — констатировал Злобин.

Поэтому, если говорить о том, как должна реагировать Россия, то она должна реагировать исходя не из того, что делают или не делают американцы, не из того, что они предлагают, а исходя их своих национальных интересов, заключил собеседник издания.

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