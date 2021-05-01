Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Эксперт напомнил, что в 2014 году Украина вошла в ассоциацию с Евросоюзом, а в ответ Россия вывела ее из зоны свободной торговли.
«Стали рушиться торговые отношения, которые нетерпимы для украинцев еще и в политическом смысле. Они считают Россию «страной-агрессором», что, правда, не мешает им транзитировать «вражеский» газ», — констатировал Суздальцев.
Политолог добавил, что у России не получится разделить проблемы газа, «Северного потока-2», русскоязычного разделения и вопрос Донбасса, так как Донбасс превратился в регион двух сепаратных режимов именно потому, что люди выступили против антироссийской политики Киева.
Полностью интервью можно прочитать здесь.