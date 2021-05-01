Украина сознательно пошла на разрыв экономических отношений с Россией, и пошла бы на него в любом случае, потому что Россия отказалась играть по ее правилам. Об этом рассказал специалист по СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

Эксперт напомнил, что в 2014 году Украина вошла в ассоциацию с Евросоюзом, а в ответ Россия вывела ее из зоны свободной торговли.

«Стали рушиться торговые отношения, которые нетерпимы для украинцев еще и в политическом смысле. Они считают Россию «страной-агрессором», что, правда, не мешает им транзитировать «вражеский» газ», — констатировал Суздальцев.

Политолог добавил, что у России не получится разделить проблемы газа, «Северного потока-2», русскоязычного разделения и вопрос Донбасса, так как Донбасс превратился в регион двух сепаратных режимов именно потому, что люди выступили против антироссийской политики Киева.

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