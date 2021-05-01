Продюсер коллектива Владимир Бебешко пояснил, что его подопечная начинает сольную карьеру под псевдонимом Olga Ernst. У певицы уже вышел первый сольный альбом «А у нас на дискотеке», состоящий из пяти композиций. Планируется, что артистка будет работать в жанре диско 1980-х.
На место Лизгуновой ищут новую солистку, продюсер коллектива пошутил, что «как всегда, кастинг будет проводиться в сауне».
Группа «Пающие трусы» была создана весной 2008 года музыкальным продюсером Владимиром Бебешко и ныне покойным музыкантом Андреем Кузьменко.
Создание «Трусов», по словам последнего, было «стебом» на невероятное количество девичьих групп, которые были популярны исключительно за счет внешних данных и откровенных нарядов, не имея при этом каких-либо вокальных данных.
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Песни «Пающим трусам» подбирают соответствующие: высмеивающие какие-либо человеческие пороки. Так, последний трек коллектива был посвящен «любимому олигарху».