Музыку к новой песне написал продюсер группы, композитор Владимир Бебешко, а стихи — местная поэтесса Елена Палашек.
«Пахнет вечер подмышкой небритой. Море плещется прямо в душе. Исполняя тебе Despacito, я уже заказала Порше! Ты меня отлюбил, отутюжил, предлагая мне рай в шалаше. Ты хороший, но мне очень нужен: пусть хоть маленький, все же Порше», — поется в новой песне коллектива.
Под роликом подписчикам предлагается угадать имя «любимого олигарха, победителю пообещали приз — сауну с «Пающими трусами».
«ПороШЕ? Нко? ШЕ-ше-ше-ше?», «Жизненно, актуально…», «Порох что ли?», «Дык эт про Зеленского!», «Наш седовласый гетман Петро Порошенко», — предположили пользователи.
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Предыдущий трек группа посвятила коронавирусу, выпустив клип на песню в конце 2020 года. Слова и музыку для девушек тогда написала украинская поэтесса и композитор Елена Палашек.