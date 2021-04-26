Украинская группа «Пающие трусы» презентовала новую песню Porsche, посвященную «любимому олигарху». Трек появился на днях на YouTube-канале коллектива, где его тут же начали комментировать поклонники артисток с ироничным репертуаром

Музыку к новой песне написал продюсер группы, композитор Владимир Бебешко, а стихи — местная поэтесса Елена Палашек.

«Пахнет вечер подмышкой небритой. Море плещется прямо в душе. Исполняя тебе Despacito, я уже заказала Порше! Ты меня отлюбил, отутюжил, предлагая мне рай в шалаше. Ты хороший, но мне очень нужен: пусть хоть маленький, все же Порше», — поется в новой песне коллектива.

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«ПороШЕ? Нко? ШЕ-ше-ше-ше?», «Жизненно, актуально…», «Порох что ли?», «Дык эт про Зеленского!», «Наш седовласый гетман Петро Порошенко», — предположили пользователи.

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Предыдущий трек группа посвятила коронавирусу, выпустив клип на песню в конце 2020 года. Слова и музыку для девушек тогда написала украинская поэтесса и композитор Елена Палашек.