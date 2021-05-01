Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы восстановить свой имидж и завоевать доверие украинского народа, рассказал в интервью Украина.ру глава ДНР Денис Пушилин

Зеленский изначально приглашал Путина в Донбасс, чтобы подчеркнуть тему будущего диалога — политическое урегулирование конфликта в народных республиках Донецка и Луганска, однако российская сторона сразу дала понять, что вмешиваться во внутриукраинский конфликт она не будет, подчеркнул глава ДНР.

«Зеленскому нужен очный диалог с Владимиром Путиным, чтобы возродить имидж эдакого миротворца, который свелся к нулю за два года его президентства», — сказал Пушилин.

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После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.