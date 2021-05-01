Зеленский изначально приглашал Путина в Донбасс, чтобы подчеркнуть тему будущего диалога — политическое урегулирование конфликта в народных республиках Донецка и Луганска, однако российская сторона сразу дала понять, что вмешиваться во внутриукраинский конфликт она не будет, подчеркнул глава ДНР.
«Зеленскому нужен очный диалог с Владимиром Путиным, чтобы возродить имидж эдакого миротворца, который свелся к нулю за два года его президентства», — сказал Пушилин.
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Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.