Зеленский не хочет ехать в Москву, несмотря на желанность встречи с президентом России, потому что боится доморощенных националистов, не сомневается глава ДНР Денис Пушилин

В последние дни в российской и украинской прессе, а также в соцсетях, среди экспертов и политиков много разговоров идет о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

- Денис Владимирович, как вы считаете, не теоретически, а практически такая встреча вообще реальна? И если она состоится, где это может произойти? Почему Путин, по-вашему, не хочет ехать в Донбасс, а Зеленский — в Москву? Насколько могут быть убедительны приводимые ими аргументы?

— О возможности двусторонней встречи Владимира Путина и Зеленского публично заявили оба президента, поэтому вероятность есть. А вот насколько она велика, будет зависеть от того, придут ли стороны к согласию по месту и повестке встречи.

Зеленскому нужен очный диалог с Владимиром Путиным, чтобы возродить имидж эдакого миротворца, который свелся к нулю за два года его президентства. Он потому и приглашал лидера России в Донбасс, чтобы подчеркнуть тему диалога — политическое урегулирование конфликта.

Но Владимир Владимирович высказал четкую позицию: разговаривать надо с ДНР и с ЛНР, так как это гражданское противостояние. Российская сторона однозначно дала понять, что готова обсуждать только двусторонние отношения с Украиной, не более того.

Зеленский не хочет ехать в Москву, несмотря на желанность этой встречи, потому что боится доморощенных националистов. Они воспринимают такой визит как предательство, поэтому Зеленский уже публично предлагает другое место для диалога — Ватикан, например.

Для нас позиция президента Российской Федерации убедительна, потому что Владимир Владимирович действует в соответствии с Минскими соглашениями. Россия не является стороной конфликта, она, наряду с Францией и Германией, гарант выполнения Комплекса мер.

- Зеленский говорит о «модернизации Минских соглашений», а Путин, как всегда, настаивает на их неукоснительном выполнении. Охарактеризуйте позиции сторон, как вы их понимаете. В чем, как вы считаете, они могут найти общие точки соприкосновения и при каких условиях?

— Зеленский, говоря о «модернизации Минских соглашений», фактически высказывает публичный отказ выполнять Комплекс мер. Его название надо трактовать как важную характеристику Минских соглашений, он потому и «комплекс», что нельзя по желанию выполнить часть пунктов или изменить их последовательность.

Украина уже более шести лет пытается истолковать их по-своему, сознательно заведя переговорный процесс в тупик. Теперь заявляет о параллельных форматах, «модернизации», пытаясь выскочить из капкана своих обязательств, которые не может выполнить.

Российская Федерация все время обращает Киев к Минским соглашениям, как и должно поступать стране — гаранту их выполнения.

По моему мнению, далее от стран-гарантов должны быть предложены последствия для Киева как для стороны, не выполнившей договоренности.

- Встреча Путина с Зеленским, если она состоится, станет своеобразным прологом к встрече Путина с Байденом (которая тоже еще может не состоятся)?

— Я бы не смешивал причины этих встреч, они слишком разноуровневые.

- Как вы сами полагаете, что может не декларативно, а реально способствовать улучшению российско-украинских отношений?

— Кардинальное изменение качества киевских политиков, их направленность на решение острейшего внутриполитического кризиса, обретение Украиной реальной субъектности.

Должны кануть в Лету антироссийская риторика, потоки лжи, искажение истории и преследование инакомыслия, под которое сегодня подпадают люди, думающие и говорящие по-русски.

Должно вернуться понимание, что исторические подъемы, развитие и расцвет на территориях, которые сейчас еще входят в состав Украины, всегда приходились на периоды, когда она была с Россией. И по-другому не будет.