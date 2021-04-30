В пятницу, 30 апреля в Офисе президента Украины подтвердили, что пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель покидает свою должность. В СМИ и соцсетях тут же принялись гадать, кто теперь будет вместо нее отвечать за связь Владимира Зеленского с журналистами

«Она не девочка»: журналист пожаловался в суд на бездействие следователя в отношении Мендель © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По информации журналиста Макса Назарова, одной из кандидаток на место Мендель является его однофамилица Рена Назарова. Она имеет опыт работы шеф-редактором в газете «Київський форум», а также телеведущей. Помимо этого она пробовала себя в роли политика: баллотировалась в Верховную Раду, а также избиралась в 2014 году в Киевсовет от партии мэра столицы Виталия Кличко УДАР.

Кроме нее, в качестве претендента на Банковой якобы рассматривают нынешнего пресс-секретаря главы Офиса президента Андрея Ермака Дарью Заривную. У нее богатый опыт работы в медиа — в свое время она основала сетевой бизнес-журнал Vector и одноименное пиар-агентство. Называет себя законченной социофобкой, которая не любит общение с людьми. Однако сама Заривная сообщила в комментарии изданию «Cтрана.ua», что не намерена переходить на работу к главе государства.

Также в сети в шутку предлагают Зеленскому взять в пресс-секретари уволенного накануне из «Укроборонпрома» журналиста и экс-депутата Рады Мустафу Найема или еще одного бывшего парламентария Сергея Лещенко, который в настоящее время является членом наблюдательного совета «Укрзалызницы».