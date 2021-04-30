Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его победы на президентских выборах в 2019 году. Журналистка смогла победить в конкурсе, где помимо нее участвовали еще 4 тысячи соискателей. С ее пребыванием в должности связан целый ряд скандалов: к примеру, она путала Литву и Латвию, а СМИ активно тиражировали слухи о ее беременности от Зеленского.
По информации журналиста Макса Назарова, одной из кандидаток на место Мендель является его однофамилица Рена Назарова. Она имеет опыт работы шеф-редактором в газете «Київський форум», а также телеведущей. Помимо этого она пробовала себя в роли политика: баллотировалась в Верховную Раду, а также избиралась в 2014 году в Киевсовет от партии мэра столицы Виталия Кличко УДАР.
Кроме нее, в качестве претендента на Банковой якобы рассматривают нынешнего пресс-секретаря главы Офиса президента Андрея Ермака Дарью Заривную. У нее богатый опыт работы в медиа — в свое время она основала сетевой бизнес-журнал Vector и одноименное пиар-агентство. Называет себя законченной социофобкой, которая не любит общение с людьми. Однако сама Заривная сообщила в комментарии изданию «Cтрана.ua», что не намерена переходить на работу к главе государства.
Также в сети в шутку предлагают Зеленскому взять в пресс-секретари уволенного накануне из «Укроборонпрома» журналиста и экс-депутата Рады Мустафу Найема или еще одного бывшего парламентария Сергея Лещенко, который в настоящее время является членом наблюдательного совета «Укрзалызницы».