Черствая пасха может стать отличной основой для пасхального английского апельсинового пудинга. Рецептом «спасения» пасхи на днях поделилась украинский кулинарный блогер Татьяна Литвинова на своем YouTube-канале

Пасха, паска да кулич. Откуда пошло столь важное для украинских патриотов пасхальное отличие

Для этого, по ее словам, понадобятся: 300 г сухарей из пасхи, 250 мл сливок, 250 мл молока, четыре яйца, 50 г сахара, 30 г сливочного масла, цедра одного апельсина.

Нужно взять пасху, которой уже больше недели, нарезать ее слайсами по 2-3 см и подсушить. Для теста смешать сливки с молоком и яйцами, добавить сахар и хорошо взбить.

Затем надо натереть цедру апельсина на сливочное масло. Эту смесь намазать на каждый кусочек пасхи и залить их тестом. Отправить все это в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут. Сверху украсить кусочками апельсина и мяты.

В России пасха — это творожная масса в форме Голгофы (усеченной пирамиды). В ней используются продукты, которые нельзя было употреблять в пост: творог, масло, сметана, сливки. Также там используется изюм, который символизирует образ плода лозы.

На Украине пасха (укр. «паска») — это кулич, который традиционно печется из пшеничной или крупитчатой муки.