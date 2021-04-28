Украинская певица, бэк-вокалистка певца Олега Винника Таюне (Таисия Сватко) станцевала в компании «поющего ректора» Михаила Поплавского. Ролик выложили на днях в фан-аккаунте Таюне

«Слава богу, не Винник»: молодой любимец Данилко ответил на вопрос об их интимной связи © Открытые источники

Ранее в СМИ появились слухи, что Олег Винник женат на бэк-вокалистке своего музыкального коллектива Таисии Сватко и у них есть сын, который учится в Германии.

К слову, с Поплавским поддерживает общение и сам Винник: совместно с «поющим ректором» в 2020 году им удалось возобновить Национальную музыкальную премию «Украинская песня года». Кроме того, в 2019 году вместе с Поплавским Винник баллотировался на выборах в Раду от Аграрной партии.

Из-за участия в 2019 году в клипе «Всем мир» вместе с артистами из РФ личные данные Винника внесли на украинский сайт «Миротворец».