Премьер напомнил, что три области уже вышли из «красной» зоны — Черновицкая, Львовская и Одесская. При этом Шмыгаль подчеркнул, что при необходимости усиливать карантин могут городские власти.
«Правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Но усилим меры контроля над соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего, речь идет о социальной дистанции и масочном режиме», — написал он.
Пасху в 2021 году на Украине православные христиане празднуют 2 мая. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает роста числа больных коронавирусом после церковных праздников. Министр посоветовал гражданам оставаться дома.
Храмы на Пасху будут открыты, однако планируется соблюдение дистанции. Кроме того, ожидается массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.