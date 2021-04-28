Ужесточенный карантин на Пасху и майские праздники на Украине вводить не будут, но усилят меры контроля над соблюдением уже установленных ограничений. Об этом 28 апреля написал премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Украинцам запретили целовать плащаницу на Пасху © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

«Правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Но усилим меры контроля над соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего, речь идет о социальной дистанции и масочном режиме», — написал он.

Пасху в 2021 году на Украине православные христиане празднуют 2 мая. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает роста числа больных коронавирусом после церковных праздников. Министр посоветовал гражданам оставаться дома.

Храмы на Пасху будут открыты, однако планируется соблюдение дистанции. Кроме того, ожидается массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.