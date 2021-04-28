«Была обнародована информация относительно установления возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы к противоправному перемещению товаров на таможенную территорию Украины», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что против этих субъектов СНБО ранее применили персональные экономические и другие ограничительные меры.
Таможенников отстранили на период проведения дисциплинарных производств в отношении возможного нарушения присяги госслужащего. В частности, на Одесской таможне отстранены 18 человек, Закарпатской — 12, Волынской — 4 и Галицкой — 1.
Приказом главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина такие же меры приняты в отношении четырех начальников таможенных постов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против топ-10 украинских контрабандистов. После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 руководителей таможен.
Позднее Зеленский ввел санкции против контрабандистов и лишил трех украинцев гражданства.