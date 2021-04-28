Вследствие принятия санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от исполнения служебных обязанностей отстранили еще 39 сотрудников Государственной таможенной службы, сообщила пресс-служба Гостаможслужбы на своем сайте 28 апреля

«Была обнародована информация относительно установления возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы к противоправному перемещению товаров на таможенную территорию Украины», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что против этих субъектов СНБО ранее применили персональные экономические и другие ограничительные меры.

Таможенников отстранили на период проведения дисциплинарных производств в отношении возможного нарушения присяги госслужащего. В частности, на Одесской таможне отстранены 18 человек, Закарпатской — 12, Волынской — 4 и Галицкой — 1.

Зеленский после поездки на границу с Крымом хочет собрать СНБО © president.gov.ua Павла Рябикина такие же меры приняты в отношении четырех начальников таможенных постов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против топ-10 украинских контрабандистов. После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 руководителей таможен.

Позднее Зеленский ввел санкции против контрабандистов и лишил трех украинцев гражданства.