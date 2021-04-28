Только Запад может заставить Киев выполнить Минские соглашения для урегулирования в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает 28 апреля РИА Новости

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