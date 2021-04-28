«Главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить [президента Украины Владимира] Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский, когда в декабре 2019 года в Париже подтвердил вместе с президентами России, Франции и канцлером Германии безальтернативность Минских договоренностей и взял на себя обязательство инкорпорировать вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и в основной закон», — заявил министр.
Лавров подчеркнул, что те, кто «покровительствует» Зеленскому и его команде, категорически не хотят заставить его выполнить Минские договоренности.