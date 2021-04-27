Владик Дмитриев погиб 2 апреля 2021 года. Власти ДНР заявили, что его убил украинский беспилотник. Генпрокуратура ДНР квалифицировала произошедшее как теракт. Уголовное дело возбуждено против командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Геннадия Шаповалова и его подчиненных.
Эксперт подчеркнул, что если беспилотник мог не понимать, куда он бросает снаряд, то снайпер точно знал, в кого он стреляет.
«Он понимал, что это не ополченец и не враг, а мирный житель, который просто работал у себя во дворе. И об этом такая же тишина. Это цензурирование привело к самоцензуре, которая сыграла злую шутку», — подчеркнул Пургин.
По его мнению, медленное информирование общественности о гибели пятилетнего Владика является следствием того, что многолетнее цензурирование медийного поля ЛДНР привело к внутренней цензуре в СМИ, когда журналисты без отмашки сверху не решились освещать столь резонансный случай.
Собеседник издания добавил, что в ТКГ должны были поднять очень давно вопрос использования невоенных беспилотников в тылу, потому что это военное преступление.
Полностью интервью можно прочитать здесь.