Гибель от руки снайпера пожилого жителя Александровки, который просто работал в огороде, является еще более беспрецедентным случаем, чем гибель пятилетнего Владика Дмитриева. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Пора наконец признать, что Украина вышла из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что если беспилотник мог не понимать, куда он бросает снаряд, то снайпер точно знал, в кого он стреляет.

«Он понимал, что это не ополченец и не враг, а мирный житель, который просто работал у себя во дворе. И об этом такая же тишина. Это цензурирование привело к самоцензуре, которая сыграла злую шутку», — подчеркнул Пургин.

По его мнению, медленное информирование общественности о гибели пятилетнего Владика является следствием того, что многолетнее цензурирование медийного поля ЛДНР привело к внутренней цензуре в СМИ, когда журналисты без отмашки сверху не решились освещать столь резонансный случай.

Собеседник издания добавил, что в ТКГ должны были поднять очень давно вопрос использования невоенных беспилотников в тылу, потому что это военное преступление.

Полностью интервью можно прочитать здесь.