Журналисты подловили депутата Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Евгения Петруняка за крайне необычной интимной перепиской во время пленарного заседания парламента. Об этом написали BYKVU.COM 27 апреля

Фотокорреспонденту удалось запечатлеть не только самого Петруняка в зале заседаний, но и рассмотреть, что у него было в этот момент на экране телефона.

«У кого был секс без носков? Отпишитесь, ощущения, плюсы, минусы…» — говорится в сообщении, полученном парламентарием.

«Секс на новом матрасе»: еще одну «слугу народа» поймали на интимной переписке в Раде © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Очень извиняемся, здесь у кого-то был секс без носков? Срочно нужна помощь господину Петруняку ("слуга", ценитель обнаженной женской груди), а то он весь в работе и не отвечает дружбану на очень важные вопросы», — обратились представители СМИ к своим подписчикам.

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Петруняк уже не впервые попадает в объективы камер во время подобного рода переписки. В декабре прошлого года во время выступления коллеги от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Григория Мамки он на смартфоне рассматривал обнаженную женскую грудь.

Не без греха оказались и другие представители партии Владимира Зеленского. Так, Богдан Яременко, еще будучи в должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, на рабочем месте переписывался по поводу заказа интимных услуг.

Рассматривал снимки голых женщин на заседаниях и скандально известный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который на днях объявил о том, что защитил кандидатскую диссертацию.