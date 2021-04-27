Фотокорреспонденту удалось запечатлеть не только самого Петруняка в зале заседаний, но и рассмотреть, что у него было в этот момент на экране телефона.
«У кого был секс без носков? Отпишитесь, ощущения, плюсы, минусы…» — говорится в сообщении, полученном парламентарием.
Журналисты не удержались и решили помочь депутату найти ответ на этот животрепещущий вопрос, обратившись к помощи читателей.
«Очень извиняемся, здесь у кого-то был секс без носков? Срочно нужна помощь господину Петруняку ("слуга", ценитель обнаженной женской груди), а то он весь в работе и не отвечает дружбану на очень важные вопросы», — обратились представители СМИ к своим подписчикам.
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Петруняк уже не впервые попадает в объективы камер во время подобного рода переписки. В декабре прошлого года во время выступления коллеги от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Григория Мамки он на смартфоне рассматривал обнаженную женскую грудь.
Не без греха оказались и другие представители партии Владимира Зеленского. Так, Богдан Яременко, еще будучи в должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, на рабочем месте переписывался по поводу заказа интимных услуг.
Рассматривал снимки голых женщин на заседаниях и скандально известный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который на днях объявил о том, что защитил кандидатскую диссертацию.