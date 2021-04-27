В украинском городе Николаеве презентовали новый продукт, который в ближайшее время начнет выпускать местное предприятие. Речь идет о муке высшего сорта, которую насытят витаминами и микроэлементами. Об этом 27 апреля написали «Новости N»

В ближайшее время на полках украинских магазинов должна появиться обогащенная полезными веществами мука николаевской торговой марки «Амина». Насыщение этого продукта витаминами — привычная практика для многих стран, но «настоящий прорыв в области пищевой промышленности для Украины», пишут местные журналисты.

На предприятии обещают, что в состав обогащенного продукта войдут витамины А, D3, B1, B2, B6, PP, B12, фолиевая кислота, цинк и железо. Ожидается, что поставлять продукт будут в магазины Первомайска, Одессы, Херсона, Кривого Рога, а позже, возможно, и других городов страны. Производитель обещает, что стоимость муки высшего сорта при этом не изменится.

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Сегодня продукт обогащают в 80 странах мира. Всемирная организация здравоохранения, Глобальный альянс по улучшению питания, ООН и ЮНИСЕФ подтвердили пользу такой муки в борьбе с заболеваниями и пороками у детей, анемией, цингой, авитаминозами различных типов.

Несмотря на активное развитие технологий, современному человеку все сложнее полноценно питаться, так как продуктов нам потреблять нужно меньше, чем нашим предкам, потому что образ жизни большинство людей сейчас ведет менее подвижный, а потребность организма в витаминах и микроэлементах не меняется. В качестве одного из решений и была предложена насыщенная мука.