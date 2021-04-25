Не драники. 5 обалденных блюд белорусской кухни, о которых вы могли не знать

Когда речь заходит о белорусской кухне, у большинства людей возникают ассоциации с драниками

Блюдо с десятком имен: какую любимую еду готовят украинцы из картошки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Суровые природные условия и климат поспособствовали тому, что исторически на белорусских землях готовили блюда в основном из картофеля, свинины, круп, муки и колбас, то есть из того, что может долго храниться.

Картофельные, мясные и мучные блюда, составляющие основу белорусской кухни, сразу демонстрируют её отнюдь не диетический, зато сытный характер. Крестьянам на территории республики всегда приходилось тяжело работать, и часто готовить и принимать пищу было некогда. Старались есть так, чтобы в поле или огороде не приходилось часто подкрепляться.

Тем не менее, несмотря на небогатый набор основных ингредиентов, белорусам удалось стать настоящими профи в их комбинировании. В редкой кухне народов мира можно встретить такое огромное количество вариаций картофеля, мяса и мучных изделий.

Мы постарались составить для вас наиболее разнообразную подборку из аутентичных блюд белорусской кухни — от оригинального тыквенного супа до десерта и алкогольного напитка. Но и без картофельного блюда, конечно, не обошлись.

Жур

Начнем с первого блюда. Суп под названием жур, или журек, чаще ассоциируется с польской кухней, но исторически он имеет прямое отношение и к белорусской национальной трапезе. Он был известен у древних славян на территории нынешней Белоруссии ещё со времен Владимира Мономаха и представлял из себя похлебку из овсяной муки.

С течением времени его состав насыщался, а вкус становился всё более пикантным. В овсяную похлебку стали добавлять вареные яйца, копчености, колбасу, соленые огурцы.

Дар польской королевы из Милана. Что ели киевские кадеты и их товарищ Красный граф © commons.wikimedia.org, Šarūnas Šimkus

В Польше есть традиция подавать этот суп в хлебе с удаленным мякишем. В Белоруссии такой традиции нет, но вкус блюда от этого не становится менее ярким.

Бабка

В качестве второго и основного блюда рассмотрим традиционную картофельную бабку. Это угощение представляет из себя тертый картофель, заправленный жареным салом, мясом и луком и запеченный в духовке. В итоге получается что-то вроде одного большого и массивного драника, приправленного всем вышеперечисленным.

Единственной национальной кухней, кроме белорусской, где встречается картофельная бабка, выступает литовская кухня. Там это блюдо известно под названием кугелис.

Для его приготовления сперва необходимо приготовить картофельное тесто, добавив в натёртую белорусскую бульбу яйцо, сметану, муку и соль. Оно выливается в некую форму для запекания, в качестве которой может выступить сковорода или горшок. Туда добавляются шкварки, кусочки мяса или колбасы, а также лук. Всё это запекается в духовке (а еще более желательно — в печке).

Мачанка

Превосходным и самым белорусским дополнением к картофельной бабке может выступить мясная мачанка. Ее название происходит от слова «макать», что логично, потому что это блюдо не совсем самостоятельно, его обычно подают в качестве мясной подливки к драникам, кашам, овощам, блинам и, конечно, нашей картофельной бабке.

Готовится она примерно так же, как была изобретена итальянская пицца: добавляем в мучной соус любые мясные обрези, которые остались от приготовления других блюд, — сало, кусочки колбасы, ветчины, копченостей и т.д. Затем это можно приправить луком, грибами, укропом или перцем, после чего запечь.

Блюдо можно приготовить не только как подливу, но и как самостоятельное угощение. Для этого в мачанку можно сразу добавить картофель или овощи.

Кулага

После вышеописанных сытных блюд самое время поговорить о десерте. Но и найденный рецепт сладкого белорусского блюда кулага снова не обошелся без муки.

Помимо ржаной муки для его приготовления необходимы лишь ягоды (можно замороженные) и мед. Причем ягоды подойдут любые — и черника, и брусника, и смородина, и малина, и ежевика, и клубника, и малина и т.д.

Для начала необходимо сделать ржаную массу, смешав муку с водой. Затем поставить кастрюлю с водой и ягодами на огонь. После того как вода с ягодами закипит, необходимо вылить туда ржаную массу и еще немного проварить, чтобы все ингредиенты между собой хорошенько «интегрировались».

Кулага готова. Её можно пить как в горячем, так и в холодном виде.

Крамбамбуля

На посошок нашего обзора предлагаем попробовать самый известный белорусский алкогольный напиток — крамбамбулю. Он из себя представляет горькую настойку на меду и пряностях. Может употребляться как в горячем, так и охлажденном виде.

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Для этого необходимо растолочь или перемолоть специи и пряности — мускатный орех, гвоздику и душистый перец. Затем налить в кастрюлю воду и водку, добавить туда измельченные на первом этапе специи и палочку корицы. Перемешать, после чего довести до кипения на плите. После того как содержимое кастрюли проварится минут 10-15, необходимо снова добавить водку, мед по вкусу, перемешать и остудить. Напитку необходимо дать настояться 8-10 дней в темном месте с комнатной температурой.