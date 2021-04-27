Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал недавнее интервью певицы Ани Лорак, в котором артистка намекнула на предложение продюсера Константина Меладзе продвинуть ее на сцене в обмен на интимные отношения. Соседов призвал поверить исполнительнице, написал 27 апреля «Московский комсомолец»

Меладзе жестко отреагировал на обвинения Лорак в харассменте © Ани Лорак/Инстаграм

«Лорак сказала — значит, была откровенна», — сказал Соседов.

Он уточнил, что ни одна звезда не работает без «покровителей», у каждого есть своя «крыша», просто не всегда это именитые продюсеры, часто в виде продвигающего выступают олигархи, но цена остается прежней — «любовь без обязательств».

В последнее время украинская исполнительница Ани Лорак активно сотрудничает с певцом Филиппом Киркоровым. Их часто видят вместе на самых разных мероприятиях, о последнем их совместном появлении артистка рассказала подписчикам буквально несколько часов назад в Instagram, подписав видео хештегом «Премия МУЗ-ТВ 2021».

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Скандал вокруг высказывания певицы начался несколько дней назад, после того как она в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» заявила, что продюсер Константин Меладзе питал к ней симпатию и намекал на взлет карьеры, если она будет сговорчивой. Певица также рассказала, как продюсер запретил общим знакомым общаться с ней после ее отказа.