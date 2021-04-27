Певец Леонид Агутин потребовал миллион рублей от автора канала «Цельнозор», блогера из Орла Ильи Мамаева, который причислил артиста к масонам, заодно обвинив в зомбировании населения. Мамаев отреагировал на судебный иск, его слова 26 апреля привела «Газета.ru»

Осенью 2020 года блогер опубликовал на YouTube видео с заявлением о том, что с помощью клипа Агутина на песню «Включите свет» зомбируют людей. Делают это, по его мнению, масоны, в число которых, уверен Мамаев, входит и сам певец.

Пресс-секретарь исполнителя Ольга Борхес-Яровая назвала высказывания блогера не соответствующими действительности и заявила, что Мамаев использовал имя певца с целью популяризации своего YouTube-канала и увеличения его доходности.

«Мы полагаем, что действиями Мамаева нарушены права Агутина как автора произведения, а размещенный Мамаевым видеоролик порочит честь, достоинство и деловую репутацию Агутина и его команды», — сказала Борхес-Яровая.

По ее словам, сторона Агутина предприняла попытки урегулировать конфликт в досудебном порядке, но блогер отказался общаться, тогда певец обратился в суд.

«Досудебную претензию рассматривал суд общей юрисдикции, там Агутина послали в эротическое путешествие. Он не успокоился и подал в арбитражный суд. Я думаю, в этот раз его пошлют туда же. Ничего нового, это его выбор. Я не буду извиняться и выполнять его требования — это моя позиция, я готов дискутировать. Его планы, отраженные в ролике, не исполнятся», — ответил Мамаев.

Зомбирует людей: Агутин подал в суд на блогера и Google за причисление себя к масонам © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Это ролик с демонстрацией клипа Агутина, но на фоне моих комментов и моего изображения! То есть добросовестное использование! Ни одного момента оригинального ролика не показано. Только со мной! Это уже мое авторское право. Не смейте удалять повторно!» — написал Мамаев под видео.

Однако ролики Мамаева продолжают удаляться на различных платформах и в настоящее время ни один из них, связанный с Агутиным, не доступен для пользователей.

К слову, орловский блогер Илья Мамаев позиционирует целью своего сообщества «Цельнозор» «мир во всем мире и построение коммунизма». Разбор клипов звезд на его канале — обычное дело. В числе последних блогер поработал с видео певицы Наташи Королевой.