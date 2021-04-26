«Нет, пока деталей нет», — ответил Песков журналистам на вопрос, где и когда пройдет российско-украинский саммит.
Зеленский 26 апреля заявил, что поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным и подчеркнул, что «всё идет к тому, что встреча состоится», а время и место украинский лидер назвал «деталями».
Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.