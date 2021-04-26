Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что деталей о месте и времени предполагаемой встречи лидеров РФ и Украины нет, сообщило агентство РИА Новости 26 апреля

«Нет, пока деталей нет», — ответил Песков журналистам на вопрос, где и когда пройдет российско-украинский саммит.

Зеленский 26 апреля заявил, что поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным и подчеркнул, что «всё идет к тому, что встреча состоится», а время и место украинский лидер назвал «деталями».

Донбасс: летальная помощь США Украине и возможная встреча Путин — Зеленский © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.