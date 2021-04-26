Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины не имеет права применять санкции к ООО «СТС Медиа», владеющему телеканалом СТС, на котором шел показ украинского сериала «Папик», снятого «Кварталом 95». Об этом сообщили в СНБО, передают «Украинские новости» 26 апреля

«Папик» наш: как сериал от студии Зеленского покорил российские экраны © Телеканал СТС

В СНБО заявили, что орган не уполномочен решать вопросы контроля соблюдения экономических санкций. Там указали, что реализация персональных специальных экономических и других ограничительных мер, а также мониторинг их эффективности — это компетенция Кабмина, Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацбанка.

«Согласно приложению 2 к решению СНБО Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)", введенного в действие указом Президента Украины от 14 мая 2018 №184, к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа" применены ограничительные меры (санкции)», — напомнили в СНБО.

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел экономические санкции к некоторым юридическим лицам, среди которых было ООО «СТС Медиа». Так, компании на три года ограничили торговые операции и приостановили исполнение экономических и финансовых обязательств.

Тем временем на прошлой неделе 2-й сезон «Папика», транслирующийся на СТС, занял 12-е место по популярности среди всех программ на российском телевидении.