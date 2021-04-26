Президент Украины Владимир Зеленский считает нереализуемым предложение российского лидера Владимира Путина обсудить вопросы войны в Донбассе напрямую с главами ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в интервью Financial Times 26 апреля, передает «Левый берег»

«Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин позднее заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.

Зеленский: утраченный шанс и российские проблемы © пресс-служба президента Украины Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали видеообращения, в которых подтвердили готовность к разговору с Зеленским на линии столкновения.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.