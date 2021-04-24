Глава Белоруссии отметил, что принимает такое решение для сохранения нормальной обстановки в стране в экстренной ситуации, «если вдруг президента застрелили». Он подчеркнул, что бдительность терять нельзя, хотя такие события вряд ли наступят.
«Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности», — заявил Лукашенко.
В таком случае председателем Совета безопасности станет премьер-министр страны, а решения будут принимать по итогам тайного голосования.
«Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат», — пояснил Лукашенко.
Он отметил, что обдумал данное решение давно и принимает его не с целью «что-то сдать или предать», а «готов на все, чтобы сохранить страну».
В Совет безопасности Белоруссии входят премьер-министр Роман Головченко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин и председатель КГБ Иван Тертель.