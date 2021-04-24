Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится подписать декрет о переходе власти в республике в экстренной ситуации к Совету безопасности. Об этом 24 апреля сообщает Sputnik Беларусь

Навеки с Москвой? Лукашенко назвал четкие сроки подписания «дорожных карт» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности», — заявил Лукашенко.

В таком случае председателем Совета безопасности станет премьер-министр страны, а решения будут принимать по итогам тайного голосования.

«Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат», — пояснил Лукашенко.

Он отметил, что обдумал данное решение давно и принимает его не с целью «что-то сдать или предать», а «готов на все, чтобы сохранить страну».

В Совет безопасности Белоруссии входят премьер-министр Роман Головченко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин и председатель КГБ Иван Тертель.