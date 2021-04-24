Поцелуи повышают иммунитет. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в Нидерландах, передает 23 апреля украинский сайт 24tv.ua

Полякова и Каменских прорекламировали свой поцелуй © "Маска"/Скриншот

Всего за один поцелуй от человека к человеку передается 80 миллионов различных бактерий. Так партнеры укрепляют иммунитет друг другу.

Изучающие поцелуи немецкие и австрийские ученые выяснили также, что в смысле иммунитета поцелуи влияют на мужчин и женщин одинаково, а вот на сексуальное влечение — по-разному. Результаты исследований показали, что 56% женщин и 44% мужчин испытывают от поцелуев удовольствие. Однако представительницы слабого пола назвали поцелуи более интимным процессом, чем половой акт. А вот две трети мужчин не согласились, что качественный поцелуй лучше секса.

Дело в том, что мужчины рассматривают поцелуй в основном как привычку или прелюдию.

Интересно, что у пар, которые вместе уже долгое время (несколько лет), длинные поцелуи провоцируют снижение уровня окситоцина. Таким образом организм защищает себя от любовной эйфории.