«Я туда (в Минск. — Ред.) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет», — сказал Кравчук.
Он объяснил это тем, что Белоруссия, по его мнению, подчинена России, а президент республики Александр Лукашенко является ее «вассалом».
По его мнению, многие страны сейчас могут выразить готовность стать переговорной площадкой. Ранее Кравчук допускал перенос переговоров в Швецию.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смена переговорной площадки требует согласия всех сторон, вовлеченных в процесс. Он также выразил мнение, что стремление Киева сменить площадку может говорить о намерении «похоронить» Минский процесс.