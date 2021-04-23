Бывший президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что больше не поедет в Минск на переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом он заявил в эфире «4 канала» 23 апреля

«Я туда (в Минск. — Ред.) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет», — сказал Кравчук.

Он объяснил это тем, что Белоруссия, по его мнению, подчинена России, а президент республики Александр Лукашенко является ее «вассалом».

Донбасс: Минский процесс #26: почему Украина и Запад отступают после послания Путина? © Украина.ру

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смена переговорной площадки требует согласия всех сторон, вовлеченных в процесс. Он также выразил мнение, что стремление Киева сменить площадку может говорить о намерении «похоронить» Минский процесс.