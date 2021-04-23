Президент России Владимир Путин ответил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, теперь нужно дождаться решения Киева, объявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время беседы с журналистами 22 апреля, пишет РИА Новости

«Президент РФ четко и внятно ответил, что, если Украина заинтересована в диалоге, такая встреча может пройти в Москве. Теперь ответ за Зеленским», — сказала политик.

Матвиенко также подчеркнула, что Украина обязана выполнять Минские соглашения и наладить диалог со своими гражданами. По ее словам, все остальное больше напоминает пиар-акцию и желание отвлечь граждан от проблем украинского государства.

Спикер Совфеда считает, что инициатива украинского лидера встретиться с Путиным больше похожа на желание «напустить туман» на выполнение Минских договоренностей.

Ранее украинский лидер обратился к российскому президенту с предложением встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война» и сказал, что встреча на линии разграничения поможет точно увидеть и понять ситуацию.

Путин знает о предложении Зеленского — Песков © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Владимир Путин ответил Зеленскому, что в случае желания украинского лидера восстановить украино-российские отношения Кремль пойдет навстречу. По словам президента РФ, если речь будет идти о развитии двусторонних отношений, то Кремль примет украинского лидера в любое удобное для него время.

Также Путин заявил, что для обсуждения проблем Донбасса украинским властям нужно встречаться в первую очередь с руководителями Луганской и Донецкой народных республик, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран.

В ответ на это советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что Украина отказывается от переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). По его словам, позиция Киева заключается в том, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть вообще, даже в воображаемом пространстве».