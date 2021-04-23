Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко передал публичный привет трем украинским областям, нарушившим алгоритмы вакцинации Минздрава от коронавируса, сообщил он на онлайн-брифинге 23 апреля

«Хотел бы передать публичный привет трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые сегодня нарушили алгоритмы Министерства здравоохранения и еще до сих пор не использовали вакцину из первой партии Astrazeneca/CoviShield», — заявил он.

По словам Ляшко, из-за трех областей, нарушивших алгоритм, задача использовать всю вакцину из первой партии до 9-15 апреля не была выполнена.

Украинцев попросили сообщать о нарушении плана вакцинации © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Вместе с этим за три месяца с начала массовой вакцинации от COVID-19 в России около 9,3 млн ее граждан получили как минимум одну дозу препарата.

По состоянию на 23 апреля 2021 года на Украине зафиксировано 2 004 630 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 14 277 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции на Украине составляет 40 796 человек, сегодня зафиксировано 429 случаев смерти.