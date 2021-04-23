«Хотел бы передать публичный привет трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые сегодня нарушили алгоритмы Министерства здравоохранения и еще до сих пор не использовали вакцину из первой партии Astrazeneca/CoviShield», — заявил он.
По словам Ляшко, из-за трех областей, нарушивших алгоритм, задача использовать всю вакцину из первой партии до 9-15 апреля не была выполнена.
Также главсанврач Украины заявил о том, что на Украине пересекли отметку в 500 тысяч прививок от коронавирусной болезни.
Вместе с этим за три месяца с начала массовой вакцинации от COVID-19 в России около 9,3 млн ее граждан получили как минимум одну дозу препарата.
По состоянию на 23 апреля 2021 года на Украине зафиксировано 2 004 630 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 14 277 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции на Украине составляет 40 796 человек, сегодня зафиксировано 429 случаев смерти.