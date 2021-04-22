Депутат Государственной Думы РФ, глава ЛДПР Владимир Жириновский вспомнил на заседании Государственной Думы 22 апреля, как при встрече хотел задушить главу фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса, но передумал. Трансляция заседания велась в YouTube

10 млн рублей: Жириновский назначил награду за флаг РФ над Киевом © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Я в лифт захожу, а он там. Маленького роста, тщедушный, забился в угол, боится. Я хотел душить его, задушить мерзавца», — сказал Жириновский.

Также в своем выступлении лидер ЛДПР отметил, что «пока мы будем искажать историю сами, тогда у нас будет Сорос писать учебники, что не было Сталинградской битвы».

Накануне, в своем послании Федеральному собранию, президент России Владимир Путин выразил удивление из-за того, что в некоторых школьных учебниках по истории ничего не говорится про Сталинградскую битву.