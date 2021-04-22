Жириновский рассказал, что встретился с Соросом несколько десятилетий назад в Страсбурге во время сессии Парламентской ассамблеи Cовета Европы. Они столкнулись в отеле «Хилтон».
«Я в лифт захожу, а он там. Маленького роста, тщедушный, забился в угол, боится. Я хотел душить его, задушить мерзавца», — сказал Жириновский.
Также в своем выступлении лидер ЛДПР отметил, что «пока мы будем искажать историю сами, тогда у нас будет Сорос писать учебники, что не было Сталинградской битвы».
Накануне, в своем послании Федеральному собранию, президент России Владимир Путин выразил удивление из-за того, что в некоторых школьных учебниках по истории ничего не говорится про Сталинградскую битву.