«Украина использует в Донбассе вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, заявили в МИД России», — говорится в сообщении.
Как утверждается, в МИД РФ также призвали киевский режим прекратить эскалацию конфликта.
Ранее сообщалось, что раздражавшие Запад и Украину военные учения российской армии завершены 23 апреля по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Рынки восприняли позитивно эту информацию. Помимо российской валюты, выросла украинская гривна. Также отреагировали ростом российские биржи.