Киевский режим использует против народных республик Донбасса запрещенные Минскими соглашениями вооружения, сообщает РИА Новости 23 апреля со ссылкой на МИД РФ

«Украина использует в Донбассе вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, заявили в МИД России», — говорится в сообщении. Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky Ранее сообщалось, что раздражавшие Запад и Украину военные учения российской армии завершены 23 апреля по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Рынки восприняли позитивно эту информацию. Помимо российской валюты, выросла украинская гривна. Также отреагировали ростом российские биржи.