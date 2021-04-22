На фото Коряк в полицейской форме держит в руках два пакета сока марки Rich и пакет сока Galicia. Буквы C и надпись "Galicia" он обвел на снимке красным.
«Командир роты передает привет и намекает, чего ожидать захватчикам, если они и в самом деле попытаются полезть», — подписал фото Коряк.
К снимку полицейский добавил хештег #уличнаяпехота. Ранее в апреле он писал посты о готовности городских патрульных дать отпор «краснозвездным захватчикам».
В комментариях ему указали на сомнительный юмор снимка и предположили, что «европейские партнеры» его не оценят.
«А существование целой штурмовой бригады ЗСУ — "Эдельвейс" — не смущает, не?» — ответил на это Коряк.
Также в комментариях напомнили, что в Киеве есть улица Сечевых Стрельцов, и это Европу также не смущает.
Дивизия «Галичина» была сформирована в апреле 1943 года. Она состояла преимущественно из украинских добровольцев и входила в состав войск СС нацистской Германии.
10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» была создана в городе Белая Церковь в 2015 году. Такое же название носила 1-я горнострелковая дивизия Третьего рейха, созданная в 1938 году.