Патрульный полицейский из города Белая Церковь Киевской области Владимир Коряк сфотографировался с пакетами сока, составляющими надпись «СС Галиция», и «передал привет захватчикам». Фото он разместил 21 апреля в Facebook

День в истории. 28 апреля: создается украинская дивизия СС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Командир роты передает привет и намекает, чего ожидать захватчикам, если они и в самом деле попытаются полезть», — подписал фото Коряк.

К снимку полицейский добавил хештег #уличнаяпехота. Ранее в апреле он писал посты о готовности городских патрульных дать отпор «краснозвездным захватчикам».

В комментариях ему указали на сомнительный юмор снимка и предположили, что «европейские партнеры» его не оценят.

«А существование целой штурмовой бригады ЗСУ — "Эдельвейс" — не смущает, не?» — ответил на это Коряк.

Также в комментариях напомнили, что в Киеве есть улица Сечевых Стрельцов, и это Европу также не смущает.

Дивизия «Галичина» была сформирована в апреле 1943 года. Она состояла преимущественно из украинских добровольцев и входила в состав войск СС нацистской Германии.

10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» была создана в городе Белая Церковь в 2015 году. Такое же название носила 1-я горнострелковая дивизия Третьего рейха, созданная в 1938 году.