По ее словам, пить кофе до завтрака или вовсе вместо него категорически запрещено при проблемах с желудком, так как кофеин раздражает слизистую. После его употребления повышается секреция желудочного сока и возникает изжога, поэтому даже совершенно здоровым людям стоит этого избегать, подчеркнула диетолог.
Она также раскритиковала привычку пить по утрам свежевыжатые соки. По словам врача, из-за высокого содержания фруктовой кислоты сок раздражает стенки желудка, а при постоянном употреблении натощак может даже спровоцировать появление язвенной болезни.
Самый правильный утренний напиток, по мнению эксперта, который стоит пить натощак, — это чистая вода, в которую можно добавить дольку лимона.
«Стакан воды комнатной температуры стоит пить сразу после пробуждения. Он стимулирует активность лимфатической и кровеносной системы, положительно влияет на иммунитет. Благодаря такой привычке организм лучше сопротивляется инфекциям, на клеточном уровне активизируется процесс регенерации тканей. Кроме того, это полезно для фигуры, так как запускает и ускоряет метаболизм», — сказала Бабич.
Еще одним оптимальным выбором теплого напитка для завтрака, по ее словам, является зеленый чай. Он богат ценными микроэлементами и антиоксидантами, которые тормозят процессы старения. Кроме того, танин и кофеин, которые входят в его состав, придают бодрости и энергии лучше, чем самый крепкий кофе.