Самый популярный в мире утренний напиток — кофе — вреден для организма натощак. Об этом предупредила диетолог Людмила Бабич, передает U-News 21 апреля

Украинский диетолог предложила полезную альтернативу кофе © сс0, pixabay

Она также раскритиковала привычку пить по утрам свежевыжатые соки. По словам врача, из-за высокого содержания фруктовой кислоты сок раздражает стенки желудка, а при постоянном употреблении натощак может даже спровоцировать появление язвенной болезни.

Самый правильный утренний напиток, по мнению эксперта, который стоит пить натощак, — это чистая вода, в которую можно добавить дольку лимона.

«Стакан воды комнатной температуры стоит пить сразу после пробуждения. Он стимулирует активность лимфатической и кровеносной системы, положительно влияет на иммунитет. Благодаря такой привычке организм лучше сопротивляется инфекциям, на клеточном уровне активизируется процесс регенерации тканей. Кроме того, это полезно для фигуры, так как запускает и ускоряет метаболизм», — сказала Бабич.

Еще одним оптимальным выбором теплого напитка для завтрака, по ее словам, является зеленый чай. Он богат ценными микроэлементами и антиоксидантами, которые тормозят процессы старения. Кроме того, танин и кофеин, которые входят в его состав, придают бодрости и энергии лучше, чем самый крепкий кофе.