Всемирный банк (ВБ) заявил, что выдаст Украине 200 миллионов долларов на реформирование системы высших учебных заведений, а именно на аудит, по итогу которого в стране должно сократиться число вузов. Об этом сообщило издание Vesti.ua 22 апреля

В украинских вузах на русском языке не смогут учиться даже иностранцы © РИА Новости, Олег Ласточкин | Перейти в фотобанк Отмечается, что на указанную сумму эксперты должны провести аудит каждого института, университета и колледжа на Украине. По итогам проверки оставят только те, которые подпадают под все необходимые стандарты и которые можно назвать «прозрачными» и «эффективными».

В ВБ считают, что сеть государственных учреждений высшего образования на Украине — а это 231 вуз — слишком большая и неэффективная. Там отметили, что Кабмин Украины уже якобы дал согласие на реформирование системы.

«В последние годы количество вузов [на Украине] сократилось на 25%, включая колледжи и отраслевые техникумы, которые были "фабриками дипломов", но еще многое предстоит сделать», — сообщили во Всемирном банке.

Так, указывается, что около 60% академических вузов обучают менее чем по 5 тысяч студентов, также более 300 государственных колледжей и техникумов обучают около 550 студентов.

Ожидается, что в случае принятия окончательного решения Украина получит заем банка в размере 200 миллионов долларов. Реализация проекта рассчитана на шесть лет. Ответственным за реализацию будет назначено Министерство образования и науки страны.