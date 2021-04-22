Сенаторы Чехии призвали правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило информационное агентство ČTK 21 апреля

Глава МИД Чехии призвал союзников выслать дипломатов РФ © Facebook Яна Гамачека

Депутаты призвали еще сократить численность сотрудников российского посольства в Праге. По их мнению, взрывы на складах следует считать «актом государственного терроризма против одного из государств — членов Евросоюза, а значит, против всего ЕС».

В документе также предлагается поднять этот вопрос в Совбезе ООН и НАТО. Правительству, кроме прочего, рекомендуют использовать все инструменты и возможности, которые Чехии предоставляет членство в этих организациях.

Россия ранее в ответ на действия Праги выслала из страны 20 сотрудников чешского посольства.

МИД РФ назвал абсурдными, голословными и надуманными заявления о причастности спецслужб РФ к взрыву во Врбетице. Так, по мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, таким образом политический истеблишмент Чехии проявил вопиющее неуважение к собственным гражданам, поставив на кон профессиональную судьбу своих дипломатов.