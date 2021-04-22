Власти Чехии 17 апреля обвинили Россию во взрыве, произошедшем в 2014 году на военном складе в чешской деревне Врбетице, и выслали 18 сотрудников посольства РФ.
Депутаты призвали еще сократить численность сотрудников российского посольства в Праге. По их мнению, взрывы на складах следует считать «актом государственного терроризма против одного из государств — членов Евросоюза, а значит, против всего ЕС».
В документе также предлагается поднять этот вопрос в Совбезе ООН и НАТО. Правительству, кроме прочего, рекомендуют использовать все инструменты и возможности, которые Чехии предоставляет членство в этих организациях.
Россия ранее в ответ на действия Праги выслала из страны 20 сотрудников чешского посольства.
МИД РФ назвал абсурдными, голословными и надуманными заявления о причастности спецслужб РФ к взрыву во Врбетице. Так, по мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, таким образом политический истеблишмент Чехии проявил вопиющее неуважение к собственным гражданам, поставив на кон профессиональную судьбу своих дипломатов.