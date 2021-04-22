Запад стремится не только разрушить Союзное государство России и Белоруссии, но и послать сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Николай Стариков

Операция «Тишина». Кто и как готовил переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко © president.gov.by Александр Лукашенко раздражает Запад, поскольку не поддался на давление и не оставил власть, а кроме того, он лидер государства, где проводятся Минские переговоры.

Также, по его мнению, как и в случае с демонстрацией ролика убийства экс-главы Ливии Муаммара Каддафи, западные агенты хотели организацией покушения на Лукашенко послать сигнал Владимиру Путину.

«Смерть Лукашенко или государственный переворот — это не только разрушение Союзного государства, но это еще и психологический, и эмоциональный посыл Путину. Смотрите, у нас там получилось, у нас получится и здесь», — сказал Стариков.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовившемся при участии спецслужб Запада покушении на него и его сыновей.

В послании Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин осудил покушение на главу государства и заявил, что попытка организации госпереворота переходит все границы.