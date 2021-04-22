Эксперт отметил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко раздражает Запад, поскольку не поддался на давление и не оставил власть, а кроме того, он лидер государства, где проводятся Минские переговоры.
Также, по его мнению, как и в случае с демонстрацией ролика убийства экс-главы Ливии Муаммара Каддафи, западные агенты хотели организацией покушения на Лукашенко послать сигнал Владимиру Путину.
«Смерть Лукашенко или государственный переворот — это не только разрушение Союзного государства, но это еще и психологический, и эмоциональный посыл Путину. Смотрите, у нас там получилось, у нас получится и здесь», — сказал Стариков.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовившемся при участии спецслужб Запада покушении на него и его сыновей.
В послании Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин осудил покушение на главу государства и заявил, что попытка организации госпереворота переходит все границы.