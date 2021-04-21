Брата главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка - Юрия Зонтова уволили из Службы внешней разведки. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба ведомства в Facebook

Брата украинского судьи Вовка отправили под стражу © Facebook, Окружний адміністративний суд міста Києва

«В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки Украины Ю. Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен с военной службы», — говорится в посте.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Зонтова при получении 100 тысяч долларов. По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка.

Вовк возглавляет Окружной административный суд Киева более 11 лет. До этого он работал в прокуратуре, а также был помощником экс-депутата от «Партии регионов» Сергея Кивалова. В 2013 году суд под председательством Вовка разрешил начать разбирать баррикады участников Майдана. Летом 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете Вовка. Обвинение заявило, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.