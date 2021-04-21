Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности», представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко сфотографировался у кабинета главы ПАСЕ с флагом Украины и флагом Белорусской Народной Республики, который использует белорусская оппозиция. Снимки он выложил в своем Telegram-канале 20 апреля

«Господин Дамс (глава ПАСЕ Хендрик Дамс. — Ред.), давайте поставим точку в этом вопросе. Флагов у меня много, все не запретите! Слава Україні! Жыве Беларусь!» — написал украинский депутат.

Плачущий и ядовитый: Поклонская обрушилась на Гончаренко после скандала в ПАСЕ © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Ангелы Меркель он спросил, считает ли она убийцей президента РФ Владимира Путина.

Затем Гончаренко развернул флаг Украины с дырками «от российских пуль», требуя от участников уделить внимание решению проблем территориальной целостности Украины.

Председатель ассамблеи Хендрик Дамс сделал Гончаренко замечание, но тот не прекратил перформанс. Поэтому Дамс отключил микрофон представителя Украины и призвал его покинуть зал заседаний.