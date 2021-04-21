«Господин Дамс (глава ПАСЕ Хендрик Дамс. — Ред.), давайте поставим точку в этом вопросе. Флагов у меня много, все не запретите! Слава Україні! Жыве Беларусь!» — написал украинский депутат.
Ранее Гончаренко призвали к порядку на заседании ПАСЕ. Во время выступления канцлера ФРГ Ангелы Меркель он спросил, считает ли она убийцей президента РФ Владимира Путина.
Затем Гончаренко развернул флаг Украины с дырками «от российских пуль», требуя от участников уделить внимание решению проблем территориальной целостности Украины.
Председатель ассамблеи Хендрик Дамс сделал Гончаренко замечание, но тот не прекратил перформанс. Поэтому Дамс отключил микрофон представителя Украины и призвал его покинуть зал заседаний.