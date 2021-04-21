Украинские СМИ указали на главные ошибки своих соотечественников при путешествиях за границей. Изучив названные шесть пунктов, пишут журналисты, можно будет безошибочно отличить украинцев в любой точке мира от представителей других стран. Об этом 20 апреля написал Оbozrevatel

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«Не останавливают отдыхающих и запрещающие находиться в пляжной одежде таблички», — говорится в публикации Оbozrevatel с уточнением, что сюда же можно отнести и любовь украинцев к выходу на завтрак в халате и тапочках.

Вторая ошибка украинцев — обманная экономия. Например, люди с Украины, пишет СМИ, пытаются проникнуть в парк развлечений по билету уже вышедших оттуда посетителей.

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Третий просчет, по версии Оbozrevatel, эмоциональное и даже агрессивное поведение у достопримечательностей, ведь для украинцев вполне естественно отогнать других людей, чтобы самим сфотографироваться.

Четвертый пункт чисто украинского поведения — громкое возмущение работой гидов и дороговизной экскурсий и общепита, причем сотрудники заведений в это время могут находиться рядом и все слышать, туристов с Украины это не смущает.

Пятым недостатком своих соотечественников на отдыхе издание назвало попытки «помечать территорию», тут самый яркий пример — полотенца на лежаках.

Последнее, что Оbozrevatel считает чисто украинским изъяном, — излишне шумное поведение. Но тут с представителями этой страны легко могут поконкурировать представители других стран.