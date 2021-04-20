Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 20 апреля в своем Telegram-канале прокомментировал очередную выходку на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы члена украинской делегации Алексея Гончаренко

Во вторник, 20 апреля, состоялось заседание ПАСЕ, в ходе которого Гончаренко достал флаг Украины, якобы прострелянный «российскими пулями» в Донбассе. Представитель Верховной Рады потребовал от Ассамблеи обратить внимание на проблему суверенитета Украины. В ответ он получил несколько замечаний от председателя ПАСЕ Хендрика Дамса, который в итоге отключил украинцу микрофон и пригрозил санкциями за нарушение регламента. Путин — убийца? Меркель ответила Гончаренко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Очередная клоунада в зале заседаний ПАСЕ еще одного "потомка атлантов", от которых древняя Украина, как всем известно в Киеве, унаследовала жовто-блакитный прапор», — сыронизировал Пушков.

Сенатор добавил, что в следующий раз Гончаренко принесет в ПАСЕ «подаренную Посейдоном» копию трезубца.

Ранее Гончаренко не раз отмечался нарушающими правила выходками в ПАСЕ. Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой отмечал, что к Гончаренко в Ассамблее все относятся как к клоуну еще со времен его появления в резиновых перчатках, когда он заявил, что таким образом защищается от «токсичной России».