Ню-модель из Днепра Анна Минюкова, она же Ася Микович, прославившаяся обещанием оголиться на местном мосту, когда его строительство закончится, посетила заседание Национального совета реформ, который является консультативным органом при президенте. Снимок с мероприятия она разместила в Instagram 19 апреля

«Последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значение, и развиваться в команде профессионалов», — прокомментировала модель снимок с заседания.

Оказалось, что кадр был сделан примерно месяц назад, но рассказать о событии девушка решила только сейчас. На фото хорошо видно, что модель сидит прямо за пресс-секретарем президента Юлией Мендель, перед которой находится глава государства Владимир Зеленский. Также рядом сидят глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер и вице-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук, а также глава исполнительного комитета Нацсовета Михаил Саакашвили.

Украинский кулинар-русофоб выдал личный рецепт похудения © Евгений Клопотенко/Инстаграм Анна Минюкова заявляет, что является «инфраструктурной музой Украины», и, судя по ее снимкам в Instagram, она лично знакома с первыми людьми в стране. Отдельные подписчики девушки заметили, что это не удивительно, ведь путь в «команду профессионалов» она в прямом смысле пробивает грудью.

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В 2020 году модель пообещала раздеться на мосту в Днепре, если его отремонтируют в срок. В назначенное время переправа была сдана и принята комиссией, но строгий контроль Квитко не прошла, девушка заявила, что ремонт сделан крайне некачественно и опоры оказались даже в худшем состоянии, чем до реконструкции.