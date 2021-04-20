«Последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значение, и развиваться в команде профессионалов», — прокомментировала модель снимок с заседания.
Оказалось, что кадр был сделан примерно месяц назад, но рассказать о событии девушка решила только сейчас. На фото хорошо видно, что модель сидит прямо за пресс-секретарем президента Юлией Мендель, перед которой находится глава государства Владимир Зеленский. Также рядом сидят глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер и вице-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук, а также глава исполнительного комитета Нацсовета Михаил Саакашвили.
Анна Минюкова заявляет, что является «инфраструктурной музой Украины», и, судя по ее снимкам в Instagram, она лично знакома с первыми людьми в стране. Отдельные подписчики девушки заметили, что это не удивительно, ведь путь в «команду профессионалов» она в прямом смысле пробивает грудью.
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В 2020 году модель пообещала раздеться на мосту в Днепре, если его отремонтируют в срок. В назначенное время переправа была сдана и принята комиссией, но строгий контроль Квитко не прошла, девушка заявила, что ремонт сделан крайне некачественно и опоры оказались даже в худшем состоянии, чем до реконструкции.