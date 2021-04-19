Украинская сторона выбрала тактику уклонения от реальных действий по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом 19 апреля заявил в Telegram-канале пресс-секретарь делегации ДНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Владислав Московский

Украинские военные подорвались на собственной гранате © commons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin

Он подчеркнул, что переговоры нормандской четверки выполняют функцию контрольного механизма, а не механизма согласования процедурных решений.

«Выбранная украинской стороной тактика пустых рассуждений о статусе переговорных форматов, искажение смысла практических предложений республик, а также слепое следование политике игнорирования представителей Донецка и Луганска демонстрирует решительный отказ украинской делегации осуществлять предметную работу по обеспечению устойчивого мира в Донбассе», — написал Московский.

Также Московский отметил, что попытки Киева свести действие Координационного механизма по контролю за прекращением огня к совместному инспектированию позиций сторон не имеет ничего общего с предложениями республик. Основные задачи этого органа — предотвращение и верификация нарушений режима прекращения огня, указал представитель ДНР.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле ряда населенных пунктов со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из снарядов попал в жилой дом, в результате погиб мужчина 1962 года рождения.