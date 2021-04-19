Запад сильно заигрался и в санкции, и в попытки третировать Россию по надуманным предлогам. А сделал он это в тот момент, когда стал создавать инциденты, в которых потом обвинял Россию и которые служили поводом для введения санкций, сказал гендиректор.
«Предложение о встрече явно было уловкой для того, чтобы США выглядели белыми и пушистыми, а Россия, если бы она начала реагировать на санкции, выглядела бы как обиженка или агрессивная страна», — полагает Мухин.
Ранее США ввели новые санкции против России: с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.
Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб», и некоторых новостных российских сайтов.
При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.