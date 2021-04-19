Предложение президента США Джо Байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным было для того, чтобы в случае реакции России на санкции выставить ее агрессором, сказал в интервью Украина.ру гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

Запад сильно заигрался и в санкции, и в попытки третировать Россию по надуманным предлогам. А сделал он это в тот момент, когда стал создавать инциденты, в которых потом обвинял Россию и которые служили поводом для введения санкций, сказал гендиректор.

«Предложение о встрече явно было уловкой для того, чтобы США выглядели белыми и пушистыми, а Россия, если бы она начала реагировать на санкции, выглядела бы как обиженка или агрессивная страна», — полагает Мухин.

Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб», и некоторых новостных российских сайтов.

При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.