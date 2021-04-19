Командующий так называемой Украинской добровольческой армией, бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош в интервью «Обозревателю» 19 апреля заявил, что группировки украинских националистов должны начать массовые акции протеста, если Киев пойдет на уступки Москве

Только «понадкусывать». Готовы ли националисты Украины воевать с Россией? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Однозначно патриотические политические общественные объединения должны начать массовые акции протеста в столице, по областям. Здесь надо включить фактор так называемого гражданского общества и не допускать таких вещей», — заявил он.

Ярош напомнил, что «положительный опыт» уже есть — по его мнению, именно уличные акции националистов повлияли на позицию Владимира Зеленского на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Тогда украинская сторона потребовала вначале передачи границы ЛДНР под контроль Киева, а потом уже допустила проведение выборов на территории республик, что идет вразрез с Минскими соглашениями. До этого Киев согласовал текст «формулы Штайнмайера», вызвав обвинения радикалов в капитуляции.