По словам Яроша, украинские «патриоты» должны не допустить «уступок» и «договоренностей» в отношениях Киева и Москвы.
«Однозначно патриотические политические общественные объединения должны начать массовые акции протеста в столице, по областям. Здесь надо включить фактор так называемого гражданского общества и не допускать таких вещей», — заявил он.
Ярош напомнил, что «положительный опыт» уже есть — по его мнению, именно уличные акции националистов повлияли на позицию Владимира Зеленского на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Тогда украинская сторона потребовала вначале передачи границы ЛДНР под контроль Киева, а потом уже допустила проведение выборов на территории республик, что идет вразрез с Минскими соглашениями. До этого Киев согласовал текст «формулы Штайнмайера», вызвав обвинения радикалов в капитуляции.