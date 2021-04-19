Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра», а ныне супруга певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала первое фото их общей дочери. Снимок женщина опубликовала в своем Instagram 18 апреля

Судя по посту Джанабаевой, у них с Меладзе родилась долгожданная девочка: артистка продемонстрировала в сети снимок ручки новорожденной и фотографии розовых шаров с надписями: «Ура, девочка» и «Добро пожаловать, малышка».

«Счастье… Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас», — написала Джанабаева.

«Какие длинные пальчики. Будет музыкальная у своих гениальных родственников», — отреагировала на первое публичное фото новорожденной одна из пользовательниц.

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Альбина Джанабаева была солисткой украинского коллектива «ВИА Гра» с 2004 по 2013 год, а в 2014-м она вышла замуж за брата продюсера коллектива и певца Валерия Меладзе.

Многие поклонники исполнителя считают, что Джанабаева увела его из семьи с Ириной Меладзе, где у артиста родились три дочери. Первая супруга исполнителя заявляла, что очень тяжело переживала развод с Меладзе.

С Джанабаевой у певца уже трое детей: сыновья Константин и Лука и новорожденная дочь, имя которой звездные родители пока не раскрывают.