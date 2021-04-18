Великобритания в мае в знак солидарности с Украиной и союзникам по НАТО направит в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат. Об этом 18 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Times

По данным издания, корабли выделят из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море.

Новая реальность. Как санкции США повлияют на встречу Путин — Байден и что будет с Украиной © AP, Jon Elswick

Ранее свои корабли в Черное море планировали направить Соединенные Штаты, два эсминца должны были находиться в акватории 14-15 апреля до 4-5 мая. Позже стало известно, что США отозвали заявку на проход кораблей через Босфор.