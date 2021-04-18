По данным издания, корабли выделят из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море.
Также сообщается, что истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце HMS Queen Elizabeth будут готовы вылететь на помощь в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации. При этом сам авианосец останется в Средиземном море из-за запрета на вход в Черное море.
Ранее свои корабли в Черное море планировали направить Соединенные Штаты, два эсминца должны были находиться в акватории 14-15 апреля до 4-5 мая. Позже стало известно, что США отозвали заявку на проход кораблей через Босфор.