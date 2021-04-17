Первый год своего президентства Владимир Зеленский только постигал азы политической практики, но уже где-то с февраля-марта 2020 года его можно считать настоящим политиком. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру.

Кость Бондаренко: Украины не будет даже в пятерке тем, которые обсудят Путин и Байден © РИА Новости, Нина Зотина

«Более того, он продемонстрировал бойцовские качества, когда бросил вызов Медведчуку и начал борьбу с контрабандистами и целым рядом других направлений теневой экономики. Так что по большому счету я думаю, что он состоялся как политик и его не стоит недооценивать», — считает Бондаренко.

Политолог добавил, что политические перспективы Зеленского во многом будут зависеть от внешней конъюнктуры и внешнеполитической ситуации, потому что на самом деле Украина не настолько субъектное государство, чтобы самой себе устанавливать стратегические цели и задачи, и Зеленский будет стараться соответствовать этим конъюнктурным моментам.

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