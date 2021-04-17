Ситуация на Украине и в Донбассе зависит от нажатия различных кнопок в Вашингтоне и крупных глобальных корпорациях. Придёт приказ "погибнуть" — и так называемые украинские патриоты, не задумываясь, пожертвуют простыми людьми, сказал эксперт.
«Риторика Киева меняется в зависимости от того, как и куда дуют ветры с Запада», — сообщил Рэнкас.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес речь и дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, отметила эксперт.