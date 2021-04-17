Президент Украины Владимир Зеленский подстраивается под приказы западных «друзей», меняя мнение в зависимости от их решений, сказал в интервью Украина.ру польский эксперт Конрад Рэнкас

Ситуация на Украине и в Донбассе зависит от нажатия различных кнопок в Вашингтоне и крупных глобальных корпорациях. Придёт приказ "погибнуть" — и так называемые украинские патриоты, не задумываясь, пожертвуют простыми людьми, сказал эксперт.

«Риторика Киева меняется в зависимости от того, как и куда дуют ветры с Запада», — сообщил Рэнкас.

Польский эксперт рассказал, кого Зеленский винит во всех проблемах Украины © president.gov.ua Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, отметила эксперт.